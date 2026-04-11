UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі

09:40 11.04.2026 Сб
2 хв
Ворог будує базу пуску "Шахедів" в 200 км від України
aimg Костянтин Широкун
Фото: росіяни будуть нову базу для пуску "Шахедів" (Getty Images)

Російські війська будують нову базу для запуску ударних дронів типу "Шахед" менш ніж в 200 кілометрах від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

Читайте також: Чи є ракети до Patriot? Зеленський розкрив, що з допомогою від партнерів

"ЗС РФ продовжує будівництво пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області. Агенти продовжують стежити за об'єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Координати нової бази росіян – 53.371473, 35.802940.

Раніше на цій території вже фіксувалась підвищена активність на цій території, додаткова розвідка об'єкту показала, що на новій локації зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки "Шахедів" до запусків.

"Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури", - додали у "Атеш".

Боротьба ЗСУ з "Шахедами"

Нагадаємо, раніше агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.

Також повідомлялось, що ВМС разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахед". Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.

Окрім того, раніше Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Курській області. Звідти здійснювався запуск ударних дронів.

Також раніше Сили оборони України знищили базу зберігання та запуску ударних безпілотників типу "Шахед" у тимчасово окупованому Донецьку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
