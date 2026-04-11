Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі

"ЗС РФ продовжує будівництво пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області. Агенти продовжують стежити за об'єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Координати нової бази росіян – 53.371473, 35.802940.

Раніше на цій території вже фіксувалась підвищена активність на цій території, додаткова розвідка об'єкту показала, що на новій локації зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки "Шахедів" до запусків.

"Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури", - додали у "Атеш".

Боротьба ЗСУ з "Шахедами"

Нагадаємо, раніше агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.

Також повідомлялось, що ВМС разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахед". Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.