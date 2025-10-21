Розвідники показали пусковий майданчик "Шахедів" у Орловській області РФ

Агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Наші агенти провели розвідку в районі населеного пункту Руднєво, де детально вивчено стартовий майданчик дронів-камікадзе. На об'єкті ведуться активні будівельні роботи щодо розширення інфраструктури та посилення захисту від ударів Сил оборони України", - зазначили у "Атеш",

Повідомляється, що розвідникам вдалось зафіксувати будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки "Шахедів" до запусків. Модернізація майданчика свідчить про наміри окупантів збільшити інтенсивність ударів на українські міста.

"Усі розвідувальні дані – координати, схеми розташування об'єктів та режим роботи майданчика – негайно передані Силам оборони України для вжиття заходів у відповідь", - додали представники руху.