Чи є ракети до Patriot? Зеленський розкрив, що з допомогою від партнерів

11:21 10.04.2026 Пт
Президент України розкрив ситуацію з ракетами до Patriot
aimg Костянтин Широкун
Чи є ракети до Patriot? Зеленський розкрив, що з допомогою від партнерів Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Україна нещодавно отримала нову партію ракет до протиповітряних комплексів Patriot, які здатні збивати балістику росіян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Глава держави підкреслив, що попри високий попит на ракети для комплексів ППО у світі, Україна також отримує нові партії дефіцитного озброєння.

"Станом на зараз ракети для "Петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була", – заявив президент України.

Виробництво ракет не встигає за попитом

Нагадаємо, що раніше американська оборонна компанія Lockheed Martin уже погодилася збільшити випуск ракет для комплексів Patriot майже втричі - приблизно з 600 до близько 2 тисяч одиниць на рік. Однак експерти зазначають, що для повного нарощування виробництва знадобиться кілька років.

До початку конфліктів у Європі та на Близькому Сході США випускали близько 270 таких ракет щорічно, що значно менше нинішніх потреб.

У світі виник дефіцит ракет до ППО Patriot

Нагадаємо, у перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та його союзники використали близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет.

Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд долаів для фінансування війни проти Ірану. Це свідчить про масштаб потреб США та стрімке зростання витрат на ведення кампанії.

За підрахунками, лише за перші 12 днів операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичували роками. Їхнє відновлення потребуватиме значного часу і коштуватиме дуже дорого.

Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою