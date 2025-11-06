ЗСУ ліквідували базу "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку

Сили оборони України знищили базу зберігання та запуску ударних безпілотників типу "Шахед" у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.

"Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Цієї ночі її було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - додав Бровді.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, це була спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС "Птахи Мадяра".

"База зберігання, комплектування та запуску "Шахедів". ДАП Донецьк, ТОТ. Була", - зазначив Бровді.

Боротьба ЗСУ з "Шахедами"

Нагадаємо, раніше агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.

Також повідомлялось, що Військово-Морські Сили разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахед". Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.

Окрім того, раніше Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Курській області. Звідти здійснювався запуск ударних дронів.

Одночасно з цим ЗСУ постійно застосовують нові методи боротьби з "Шахедами". Зокрема, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за ворожими безпілотниками. Вони діють за принципом ракет ППО – вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.