ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ ліквідували базу "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку

Четвер 06 листопада 2025 10:33
UA EN RU
ЗСУ ліквідували базу "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку Фото: ЗСУ ліквідували базу "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України знищили базу зберігання та запуску ударних безпілотників типу "Шахед" у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.

"База зберігання, комплектування та запуску "Шахедів". ДАП Донецьк, ТОТ. Була", - зазначив Бровді.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, це була спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС "Птахи Мадяра".

"Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Цієї ночі її було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - додав Бровді.

Боротьба ЗСУ з "Шахедами"

Нагадаємо, раніше агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.

Також повідомлялось, що Військово-Морські Сили разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахед". Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.

Окрім того, раніше Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Курській області. Звідти здійснювався запуск ударних дронів.

Одночасно з цим ЗСУ постійно застосовують нові методи боротьби з "Шахедами". Зокрема, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за ворожими безпілотниками. Вони діють за принципом ракет ППО – вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк ВСУ Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Масована атака на Кам'янське: 8 постраждалих, зруйновано будинок
Масована атака на Кам'янське: 8 постраждалих, зруйновано будинок
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України