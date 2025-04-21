ua en ru
Пн, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗСУ знищили базу дронів у Курській області: до 20 операторів ліквідовано (фото)

Понеділок 21 квітня 2025 15:42
UA EN RU
ЗСУ знищили базу дронів у Курській області: до 20 операторів ліквідовано (фото) Ілюстративне фото: ЗСУ знищили базу дронів у Курській області (t.me/kpszsu)
Автор: Наталія Кава

Повітряні Сили у суботу, 19 квітня, завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Курській області. Звідти здійснювався запуск ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"19 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", - повідомили у Генштабі.

За даними відомства, даний об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів.

"Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів дронів. Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії", - заявили у Генштабі.
ЗСУ знищили базу дронів у Курській області: до 20 операторів ліквідовано (фото)

Удар по підприємствах з виробництва "Шахедів"

У квітні 2024 року безпілотники Сил оборони атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Пізніше стало відомо про вибухи в особливій економічній зоні "Алабуга", саме там знаходяться промислово-виробничі підприємства, які виготовляють "Шахеди".

Згодом представник ГУР Андрій Юсов розповів, що під час атаки на російські об'єкти не використовувалась іноземна зброя. За його словами, на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "Шахедів" та "Гераней".

Також у вересні минулого року росіяни заявляли про те, що у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А у жовтні минулого року Військово-Морські Сили разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахед, яка розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Курська область
NEWS
Що казав Папа Римський про Україну та Путіна: найгучніші заяви
Що казав Папа Римський про Україну та Путіна: найгучніші заяви
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей