RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали

09:40 11.04.2026 Сб
2 мин
Враг строит базу пуска "Шахедов" в 200 км от Украины
aimg Константин Широкун
Фото: россияне будут новую базу для пуска "Шахедов" (Getty Images)

Российские войска строят новую базу для запуска ударных дронов типа "Шахед" менее чем в 200 километрах от границы с Украиной.

"ВС РФ продолжает строительство пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области. Агенты продолжают следить за объектом в городе Орел, который противник, вероятно, использует для запуска ударных БпЛА", - говорится в сообщении "Атеш".

Координаты новой базы россиян - 53.371473, 35.802940.

Ранее на этой территории уже фиксировалась повышенная активность на этой территории, дополнительная разведка объекта показала, что на новой локации зафиксировано строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки "Шахедов" к запускам.

"Перемещение личного состава и транспорта не прекращаются, а строительные работы продолжаются, что указывает на модернизацию или расширение инфраструктуры", - добавили в "Атэш".

Борьба ВСУ с "Шахедами"

Напомним, ранее агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области РФ, а также показали на фото, как россияне готовятся к ударам по территории Украины.

Также сообщалось, что ВМС вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахед". Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

Кроме того, ранее Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.

Также ранее Силы обороны Украины уничтожили базу хранения и запуска ударных беспилотников типа "Шахед" во временно оккупированном Донецке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
