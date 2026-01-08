ua en ru
Росіяни бояться виводити кораблі у Азовське море: у ВМС України назвали причини

Четвер 08 січня 2026 09:21
UA EN RU
Росіяни бояться виводити кораблі у Азовське море: у ВМС України назвали причини Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Константин Широкун

Російські війська мінімізують виходи своїх кораблів у акваторію Азовського моря через обмеженість маршрутів для навігації та через великі ризики бути ураженими.

Про це заявив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Перебувати там (у Азовському морі – ред.) немає де і в плані базування, і в плані навігації. Це неглибоке море – максимально 15 метрів – тому рекомендовані шляхи там доволі вузькі", - зазначив Плетенчук.

За його словами, коли росіяни заходять у Азовське море, то змішують свої кораблі з цивільними, щоб у такий спосіб прикритися.

"Але сказати, що вони там постійно перебувають, я не можу, адже ворог розуміє, що вся територія Азовського моря під нашим вогневим контролем", - додав він.

Удари по кораблям російського флоту

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що безпілотники Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.

Згодом речник Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.

Також речник ВМС ЗС України повідомляв, що попри усі заходи, порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські захисники.

За його словами, зазвичай кораблі виходять із гавані в Цемеську бухту, здійснюють пуски ракет і повертаються назад. Це відбувається за кілька годин, але навіть за такий короткий проміжок часу вони наражаються на небезпеку.

