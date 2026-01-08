Россияне боятся выводить корабли в Азовское море: в ВМС Украины назвали причины
Российские войска минимизируют выходы своих кораблей в акваторию Азовского моря из-за ограниченности маршрутов для навигации и из-за больших рисков быть пораженными.
Об этом заявил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
"Находиться там (в Азовском море - ред.) негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море - максимально 15 метров - поэтому рекомендуемые пути там довольно узкие", - отметил Плетенчук.
По его словам, когда россияне заходят в Азовское море, то смешивают свои корабли с гражданскими, чтобы таким образом прикрыться.
"Но сказать, что они там постоянно находятся, я не могу, ведь враг понимает, что вся территория Азовского моря под нашим огневым контролем", - добавил он.
Удары по кораблям российского флота
Напомним, 15 декабря стало известно, что беспилотники Службы безопасности Украины атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.
Впоследствии спикер Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.
Также спикер ВМС ВС Украины сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские защитники.
По его словам, обычно корабли выходят из гавани в Цемескую бухту, осуществляют пуски ракет и возвращаются обратно. Это происходит за несколько часов, но даже за такой короткий промежуток времени они подвергаются опасности.