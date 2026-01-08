ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне боятся выводить корабли в Азовское море: в ВМС Украины назвали причины

Четверг 08 января 2026 09:21
UA EN RU
Россияне боятся выводить корабли в Азовское море: в ВМС Украины назвали причины Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Константин Широкун

Российские войска минимизируют выходы своих кораблей в акваторию Азовского моря из-за ограниченности маршрутов для навигации и из-за больших рисков быть пораженными.

Об этом заявил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Находиться там (в Азовском море - ред.) негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море - максимально 15 метров - поэтому рекомендуемые пути там довольно узкие", - отметил Плетенчук.

По его словам, когда россияне заходят в Азовское море, то смешивают свои корабли с гражданскими, чтобы таким образом прикрыться.

"Но сказать, что они там постоянно находятся, я не могу, ведь враг понимает, что вся территория Азовского моря под нашим огневым контролем", - добавил он.

Удары по кораблям российского флота

Напомним, 15 декабря стало известно, что беспилотники Службы безопасности Украины атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.

Впоследствии спикер Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.

Также спикер ВМС ВС Украины сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские защитники.

По его словам, обычно корабли выходят из гавани в Цемескую бухту, осуществляют пуски ракет и возвращаются обратно. Это происходит за несколько часов, но даже за такой короткий промежуток времени они подвергаются опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Украины Черноморский флот Азовское море Вторжение России в Украину
Новости
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка