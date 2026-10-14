Росіяни б’ють по цивільних суднах у Чорному морі: світ закликають до жорстких санкцій

Північно-західна частина Чорного моря перетворюється на небезпечну зону для цивільних моряків. На початку жовтня кілька торговельних суден зазнали атак поблизу узбережжя Румунії та Болгарії. Є загиблі серед екіпажів, а окремі судна затонули.

Про небезпеку атак для міжнародного цивільного судноплавства та їхні можливі наслідки в коментарі РБК-Україна розповів експерт із судноплавства та морської логістики Сергій Гурський.

Які судна зазнали атак у Чорному морі

5 жовтня турецьке судно Royad Mammadov прямувало з українського порту Ізмаїл до Італії з вантажем кукурудзи. Поблизу морських кордонів Румунії на борту спалахнула пожежа через удар РФ. За наданою інформацією, серед членів екіпажу є загиблі.

6 жовтня приблизно за 70 морських миль від болгарського міста Бяла атак зазнали два судна - Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау.

Перше судно затонуло. Усі десятеро членів екіпажу - дев'ятеро громадян Сирії та один громадянин Єгипту - загинули. Друге судно зазнало пошкоджень, усіх 18 моряків вдалося евакуювати.

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Ще один інцидент стався в ніч на 13 жовтня. Приблизно за 18 морських миль від болгарського узбережжя три дрони атакували Chelsea 3 під прапором Мальти, яке належить українському власнику. Удари припали на палубу та борт.

На борту перебували 15 людей - семеро українців і восьмеро громадян Азербайджану. Усіх членів екіпажу врятували, п'ятеро отримали медичну допомогу. Тяжких поранень, за наявною інформацією, не було.

Того ж дня біля болгарського узбережжя затонуло ще одне судно. Врятувати вдалося лише одного члена екіпажу.

Для Сергія Гурського інцидент з Chelsea 3 має особливе значення: судно побудували на Херсонському суднобудівному заводі з українського металу. Він особисто брав участь у його будівництві.

"Особисто для мене Chelsea 3 - це не про черговий рядок у хроніці. Це одне з перших суден, у будівництві якого я особисто брав участь. Тому болісно знати, що те, що створили херсонські корабели, потрапляє під російський удар", - зазначив експерт.

За його словами, судно мало перевозити вантажі та забезпечувати людей роботою, але натомість стало ціллю атаки посеред ночі, далеко від берега.

"Коли ти знаєш кожен метр палуби й борту, слова "влучання в палубу та борт" звучать як особиста втрата. Це судно мало возити вантажі й давати людям роботу. Натомість воно стало мішенню серед ночі, вдалині від берега", - говорить Гурський.

Якої реакції потребує ситуація

Атаки на торговельні судна поблизу Румунії та Болгарії створюють загрози для міжнародного цивільного судноплавства. Болгарська влада назвала такі інциденти неприпустимими, а Євросоюз закликав Росію припинити атаки на комерційні судна.

Гурський вважає, що міжнародна реакція має бути рішучішою, а обставини атак необхідно розслідувати спільними зусиллями України, Румунії та Болгарії.

"Росія б'є по цивільних цілях, бо не здатна протистояти флотам НАТО. Реакція Софії та Бухареста, обережна й без прямого називання винуватця, лише підтверджує їй безкарність", - заявив він.

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Серед необхідних кроків експерт назвав посилення міжнародних вимог до технічного стану й страхування суден через Міжнародну морську організацію (IMO). На його думку, це також може посилити тиск на так званий тіньовий флот Росії.

Крім того, Гурський вважає необхідною відкриту міжнародну дискусію щодо ролі Росії в IMO.

На його переконання, без скоординованих дій міжнародної спільноти загрози для цивільних моряків у Чорному морі зростатимуть, а атаки можуть становити дедалі більший ризик для судноплавства поблизу країн НАТО.