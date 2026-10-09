Країни Балтії вимагають від ЄС заблокувати транзит зерна з Росії

Країни Балтії вимагають від Європейського Союзу заборонити транзит російського зерна через його територію, щоб зупинити фінансування війни проти України.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне представництво уряду Естонії .

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс та президент Литви Гітанас Науседа надіслали спільного листа президенту Європейської Ради Антоніу Кошті та очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

У ньому вони закликали негайно ввести заборону на транзит зернової продукції з РФ.

"Росія бомбардує українські порти та блокує потрапляння українського зерна на світові ринки, водночас прагнучи отримувати дохід, транспортуючи власне зерно через ЄС. Наша інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати її війну", - наголосила Крістен Міхал.

Вона також повідомила, що порушить це питання на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

У листі лідери трьох країн підкреслили, що РФ цілеспрямовано атакує українські вантажні судна, залізниці та торговельні шляхи, намагаючись підірвати економіку України.

Паралельно агресор шукає нові маршрути для експорту, зокрема через Балтійське море.

Балтійські держави закликають Євросоюз не дозволяти РФ компенсувати економічні наслідки своєї агресії, унеможливити експорт через територію ЄС зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України.

Також лідери країн Балтії закликали зміцнити "Смуги солідарності" між ЄС та Україною для підтримки української торгівлі та виводу товарів на світові ринки.