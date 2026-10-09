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Країни Балтії вимагають від ЄС заблокувати транзит зерна з Росії

17:50 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Країни Балтії вимагають від ЄС заблокувати транзит зерна з Росії Фото: у Балтії закликають ЄС заблокувати транзит зерна з Росії (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Країни Балтії вимагають від Європейського Союзу заборонити транзит російського зерна через його територію, щоб зупинити фінансування війни проти України.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне представництво уряду Естонії.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс та президент Литви Гітанас Науседа надіслали спільного листа президенту Європейської Ради Антоніу Кошті та очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

У ньому вони закликали негайно ввести заборону на транзит зернової продукції з РФ.

"Росія бомбардує українські порти та блокує потрапляння українського зерна на світові ринки, водночас прагнучи отримувати дохід, транспортуючи власне зерно через ЄС. Наша інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати її війну", - наголосила Крістен Міхал.

Вона також повідомила, що порушить це питання на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

У листі лідери трьох країн підкреслили, що РФ цілеспрямовано атакує українські вантажні судна, залізниці та торговельні шляхи, намагаючись підірвати економіку України.

Паралельно агресор шукає нові маршрути для експорту, зокрема через Балтійське море.

Балтійські держави закликають Євросоюз не дозволяти РФ компенсувати економічні наслідки своєї агресії, унеможливити експорт через територію ЄС зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України.

Також лідери країн Балтії закликали зміцнити "Смуги солідарності" між ЄС та Україною для підтримки української торгівлі та виводу товарів на світові ринки.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала мирні ініціативи для України та Росії щодо безпеки судноплавства у Чорному морі.

Головна мета цієї пропозиції - забезпечення гарантій для доставки зерна з регіону. За даними турецької сторони, ініціатива все ще залишається актуальною, проте Анкара чекає на відповідну реакцію учасників.

Раніше у Чорному морі неподалік Румунії дрони атакували цивільне турецьке судно з українським зерном, яке прямувало до Італії. Внаслідок атаки один член екіпажу загинув, також є зниклі безвісти.

На інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільній інфраструктурі та зернових маршрутах.

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Зерновий коридор Євросоюз Естонія Латвія Литва Російська Федерація Балтия Війна в Україні
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