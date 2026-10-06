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Болгарія не задіюватиме статті 4 і 5 НАТО через обстріл кораблів у Чорному морі

19:52 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Болгарія не задіюватиме статті 4 і 5 НАТО через обстріл кораблів у Чорному морі Ілюстративне фото: біля берегів Болгарії атаковано цивільні судна (Getty Images)
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Болгарія вважає, що наразі немає підстав задіювати статті 4 та 5 Договору НАТО через атаку дронів на кораблі у Чорному морі.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ Новини.

Удар по суднах був комплексним - із одночасним застосуванням як морського, так і повітряного безпілотника. Сам інцидент стався орієнтовно за 130 кілометрів від болгарського узбережжя у межах виключної економічної зони країни.

Радев назвав подію "надзвичайно тривожною", проте зауважив, що точна приналежність дронів поки невідома.

"Ми ще намагатимемося встановити, звідки вони надійшли, але очевидно, що це або російські, або українські дрони", - зазначив прем'єр Болгарії.

Він також розповів, що в день атаки вже провів відеоконференцію з членами Ради ЄС та поінформував їх про ситуацію.

Водночас очільник болгарського уряду наголосив, що приводів для активації статей 4 та 5 Договору про колективну безпеку НАТО немає.

За його словами, причина полягає в тому, що атака відбулася в зоні з особливим статусом - хоч це й економічна зона Болгарії, води вважаються нейтральними.

Радев додав, що питання безпеки судноплавства та цього інциденту вже порушили на міжнародному рівні.

Що передувало

Нагадаємо, атака на судна сталася близько 03:00 у вівторок, 6 жовтня, приблизно за 70-80 морських миль на схід від узбережжя Болгарії, в районі Бяли. Ударів зазнали два суховантажі:

  • ALFA WATAN - під прапором Того;
  • ABLE - під прапором Палау.

ALFA WATAN отримало критичні пошкодження та затонуло. Доля його екіпажу наразі невідома. Болгарські служби проводять пошуково-рятувальну операцію.

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