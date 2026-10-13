Біля Болгарії затонуло судно після атаки дронів: Софія викликає посла РФ

Болгарія готує дипломатичну реакцію після нічних атак на судна в Чорному морі. Одне із суден зазнало атаки трьох дронів, а інше, ймовірно, затонуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія викличе посла Росії після повідомлень про атаки на судна неподалік болгарських територіальних вод.

Одним із них стало вантажне судно "Челсі 3", яке належить українській компанії та ходить під прапором Мальти. За словами Радева, напад стався близько 01:30 у вівторок, 13 жовтня, приблизно за 18 морських миль (33 кілометри) від болгарського узбережжя поблизу міста Бяла.

Члени екіпажу повідомили про атаку трьох безпілотників. Усі моряки вижили, їх вдалося врятувати.

Також Радев розповів про ще один інцидент. За попередніми даними, інше судно зазнало удару й затонуло за 17 морських миль від села Крапец.

Що кажуть у Болгарії про причетність Росії

Болгарська влада поки не має достатньо доказів, щоб офіційно звинуватити будь-яку конкретну сторону в атаках.

"Нам бракує вагомих і чітких доказів, щоб висунути звинувачення проти будь-якої конкретної сторони", - заявив Радев.

Водночас він зазначив, що, на його думку, ситуація може бути вигідною Росії.

"Логіка підказує, що результат цієї ситуації вигідний Російській Федерації", - додав болгарський прем'єр.

Таким чином, Софія планує дипломатичну реакцію на інциденти поблизу свого узбережжя, однак питання про те, хто саме стоїть за атаками, залишається відкритим.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії. За його словами, внаслідок атаки постраждали громадяни України та Азербайджану.

Сибіга наголосив, що цей інцидент свідчить про зневагу Москви до життя цивільних людей і безпеки судноплавства в Чорному морі.

Він закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, запровадити додаткові санкції та вжити рішучих заходів для притягнення її до відповідальності й захисту свободи судноплавства.

"Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями", - заявив глава МЗС України.