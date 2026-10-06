Загроза для судноплавства вийшла за межі України: дрони РФ атакували судна біля Болгарії

Атака дронів на два торгові судна поблизу Болгарії створює додаткові ризики не лише для суден, пов'язаних з Україною, а й для міжнародного торговельного судноплавства в Чорному морі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію болгарського видання NOVA.

Дрони атакували судна на міжнародних маршрутах

Атака сталася близько 03:00 6 жовтня приблизно за 70-80 морських миль на схід від від болгарського узбережжя (район Бяли). Ударів зазнали суховантажі:

ALFA WATAN - під прапором Того;

ABLE - під прапором Палау.

За даними видання, ALFA WATAN зазнало критичних пошкоджень і затонуло. Доля його екіпажу наразі залишається невідомою. Болгарські служби проводять пошуково-рятувальну операцію.

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Друге судно - ABLE - внаслідок атаки загорілося. Його екіпаж із 18 осіб вдалося евакуювати та врятувати. Серед моряків є постраждалі. За даними болгарської влади, членами екіпажу були громадяни Туреччини та Індії.

Атака може вплинути на міжнародні перевезення

Особливу увагу привертає маршрут суден. Вони перебували у виключній економічній зоні Болгарії та не прямували до українських портів. Одне судно йшло до Румунії з Єгипту, друге - з Румунії до Туреччини.

Це розширює контекст загрози для судноплавства в Чорному морі. Ризики стосуються не лише торговельних суден, пов'язаних з українськими портами, а й міжнародних маршрутів між країнами регіону та іншими державами.

Після атаки прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев скликав термінову нараду за участю представників силових відомств, міністерств оборони, внутрішніх справ і транспорту, а також служб безпеки.

Радев назвав напад "абсолютно неприйнятним" і заявив про грубе порушення міжнародного права та правил судноплавства.

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За його словами, подібні атаки створюють дедалі серйозніші ризики для цивільних суден у Чорному морі, а також можуть призвести до зростання вартості страхування та ускладнення морських перевезень.

Загроза виходить за межі українських маршрутів

Таким чином, атака дронів біля Болгарії показує, що небезпека для цивільного судноплавства може поширюватися на міжнародні маршрути в західній частині Чорного моря - незалежно від того, чи пов'язані вони з українськими портами.