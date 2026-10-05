Дрони атакували судно з українським зерном біля Румунії: Зеленський відреагував

Турецьке судно, що перевозило зерно з України до Італії, було атаковано дронами у Чорному морі. Наразі йде рятувальна операція, є зниклі безвісти та загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 та заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Дрон атакував зерновоз у Чорному морі

Безпілотник влучив у судно під турецьким прапором Royad Mammadov, яке перевозило українське зерно.

Судна SAR Apollo та SAR Ares румунських ВМС вирушили до цього району. Рятувальна операція триває на південний схід від нафтовидобувної платформи Пескеруш.

Також, пише видання, 11 членів екіпажу було врятовано. Вертоліт Інспекції загальної авіації за допомогою лебідок забрав постраждалих для надання екстреної медичної допомоги.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих моряків. Пізніше румунське військово-морське управління заявило, що трьох поранених моряків забрав гелікоптер, тоді як лише одного моряка досі розшукують.

"Ще 8 членів екіпажу, які перебувають у хорошому стані, були підібрані рятувальними суднами, відправленими на місію", - уточнили у відомстві.

Місія триває, кораблі Берегової охорони та вертоліт Інспекції загальної авіації виконують конкретні заходи, повідомило джерело виданню.

За повідомленнями, атаковане судно вийшло з порту Ізмаїл в Україні та прямувало до Італії. ЗМІ пишуть, що судно загорілося й затонуло.

Оновлено о 15.47

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар безпілотника по судну. Він підтвердив, що дрони належали РФ.

"Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії".

За словами Зеленського, вже відомо про загибель капітана судна.

"Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений", - уточнив президент.

Зеленський зазначив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн

"Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", - впевнений він.