Россияне бьют по гражданским судам в Черном море: мир призывают к жестким санкциям

Северо-западная часть Черного моря превращается в опасную зону для гражданских моряков. В начале октября несколько торговых судов подверглись атакам у побережья Румынии и Болгарии. Есть погибшие среди экипажей, а отдельные суда затонули.

Об опасности атак для международного гражданского судоходства и их возможных последствиях в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по судоходству и морской логистике Сергей Гурский.

Какие суда подверглись атакам в Черном море

5 октября турецкое судно Royad Mammadov следовало из украинского порта Измаил в Италию с грузом кукурузы. Вблизи морских границ Румынии на борту вспыхнул пожар из-за удара РФ . По предоставленной информации, среди членов экипажа есть погибшие.

6 октября примерно в 70 морских милях от болгарского города Бяла атак подверглись два судна - Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау.

Первое судно затонуло. Все десять членов экипажа - девять граждан Сирии и один гражданин Египта - погибли. Второе судно получило повреждения, всех 18 моряков удалось эвакуировать.

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Еще один инцидент произошел в ночь на 13 октября. Приблизительно в 18 морских милях от болгарского побережья три дрона атаковали Chelsea 3 под флагом Мальты, принадлежащего украинскому владельцу. Удары пришлись на палубу и борт.

На борту находились 15 человек - семь украинцев и восемь граждан Азербайджана. Всех членов экипажа спасли, пятеро получили медицинскую помощь. Тяжелых ранений, по имеющейся информации, не было.

В тот же день у болгарского побережья затонуло еще одно судно. Спасти удалось только одного члена экипажа.

Для Сергея Гурского инцидент по Chelsea 3 имеет особое значение: судно построили на Херсонском судостроительном заводе из украинского металла. Он лично участвовал в его строительстве.

"Лично для меня Chelsea 3 - это не об очередной строчке в хронике. Это одно из первых судов, в строительстве которого я лично участвовал. Поэтому больно знать, что то, что создали херсонские кораблестроители, попадает под российский удар", - отметил эксперт.

По его словам, судно должно было перевозить грузы и обеспечивать людей работой, но стало целью атаки посреди ночи, далеко от берега.

"Когда ты знаешь каждый метр палубы и борта, слова "попадания в палубу и борт" звучат как личная потеря. Это судно должно было возить грузы и давать людям работу. Вместо этого оно стало мишенью ночью, вдали от берега", - говорит Гурский.

Какой реакции требует ситуация

Атаки на торговые суда вблизи Румынии и Болгарии создают угрозы международному гражданскому судоходству. Болгарские власти назвали такие инциденты недопустимыми, а Евросоюз призвал Россию прекратить атаки на коммерческие суда.

Гурский считает, что международная реакция должна быть более решительной, а обстоятельства атак необходимо расследовать совместными усилиями Украины, Румынии и Болгарии.

"Россия бьет по гражданским целям, потому что не способна противостоять флотам НАТО. Реакция Софии и Бухареста, осторожна и без прямого называния виновника, лишь подтверждает ей безнаказанность", - заявил он.

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Среди необходимых шагов эксперт назвал ужесточение международных требований к техническому состоянию и страхованию судов через Международную морскую организацию (IMO). По его мнению, это может усилить давление на так называемый теневой флот России.

Кроме того, Гурский считает необходимой открытую международную дискуссию по поводу роли России в IMO.

По его убеждению, без скоординированных действий международного сообщества угрозы гражданским морякам в Черном море будут расти, а атаки могут представлять все больший риск для судоходства вблизи стран НАТО.