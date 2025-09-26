Пожежа та пошкоджені трансформатори: росіяни вночі атакували дронами Одеську область

В ніч на 26 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, близько 2 годин підрозділи протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфраструктури області.



"Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння", - повідомив Кіпер.

Він додав, що пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільних немає.

Як повідомили в Одеській залізниці, через пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті бойових дій тимчасово скасовані приміські поїзди:

№6208 Одеса-Головна - Роздільна 1

№6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна

№6254 Одеса-Головна - Подольськ

№6256 Одеса-Головна - Вапнярка

Поїзд №6255 тепер курсує за скороченим маршрутом Вапнярка - Подольськ (замість Вапнярка - Одеса-Головна).

Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Укрзалізниці" та враховувати зміни при плануванні поїздок.