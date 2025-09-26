ua en ru
Пожежа та пошкоджені трансформатори: росіяни вночі атакували дронами Одеську область

П'ятниця 26 вересня 2025 09:15
Пожежа та пошкоджені трансформатори: росіяни вночі атакували дронами Одеську область Фото ілюстративне: росіяни вночі атакували дронами Одеську область (facebook.com_DSNSPOLTAVA )
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 26 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, близько 2 годин підрозділи протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфраструктури області.

"Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння", - повідомив Кіпер.

Він додав, що пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільних немає.

Як повідомили в Одеській залізниці, через пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті бойових дій тимчасово скасовані приміські поїзди:

  • №6208 Одеса-Головна - Роздільна 1
  • №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна
  • №6254 Одеса-Головна - Подольськ
  • №6256 Одеса-Головна - Вапнярка

Поїзд №6255 тепер курсує за скороченим маршрутом Вапнярка - Подольськ (замість Вапнярка - Одеса-Головна).

Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Укрзалізниці" та враховувати зміни при плануванні поїздок.

Атаки на Одеську область

Нагадаємо, днями росіяни атакували балістичними ракетами Білгород-Дністровський район Одеської області. Під удар потрапило місто Татарбунари.

Згодом у прокуратурі показали, який вигляд має центр Татарбунар після ракетної атаки. Тоді було пошкоджено будівлі готелю, "Укрпошти", "Укртелекому", будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

Також в ту ніч вибухи лунали й в Одесі, проте подробиць місцева влада не розголошувала.

Одеса Війна в Україні Дрони
