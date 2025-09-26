Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов
Российские войска вечером 26 сентября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 17:30.
Сейчас фиксируются:
- БПЛА в западной части Черниговщины - курс южный;
- БПЛА в северо-восточной части Полтавщины - курс юго-западный;
- БПЛА западнее Харькова - курс южный;
- БПЛА на юге Харьковщины - курс западный;
- БПЛА с Херсонщины - курсом на Николаевщину;
- группы БПЛА через Бериславский район Херсонщины, курсом на Новый Буг (Николаевская область).
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:50
Обновлено 22:03
- БПЛА в восточной части Полтавщины, курсом на Днепропетровщину;
- БПЛА в южной части Харьковщины, курсом на юг;
- БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный/юго-западный;
- БПЛА в западной части Черниговщины, курс юго-западный;
- БПЛА севернее Каменского (Днепропетровщина), курс западный;
- БПЛА на границе Кировоградщины и Николаевщины, курс западный/северо-западный.
Обстрел Украины 26 сентября
Напомним, в ночь на 26 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами. Под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд рейсов.
По данным Воздушных сил, в ночь на 26 сентября противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.
В частности, россияне атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате обстрела повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры.
Также российская армия атаковала энергетические объекты Чернигова и области.
Кроме того, сегодня вечером россияне нанесли удар дроном по торговому центру в Харькове. Известно о четырех пострадавших.