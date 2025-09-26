Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российские войска вечером 26 сентября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 17:30.

Обстрел Украины 26 сентября

Напомним, в ночь на 26 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами. Под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд рейсов.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 сентября противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.

В частности, россияне атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате обстрела повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры.

Также российская армия атаковала энергетические объекты Чернигова и области.

Кроме того, сегодня вечером россияне нанесли удар дроном по торговому центру в Харькове. Известно о четырех пострадавших.