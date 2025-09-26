Чернігівщина під масованою атакою РФ: є влучання, перебої з електропостачанням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.

За даними ОВА, вже відомо про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням фіксуються у Чернігові та Чернігівському районі.

"Знаходьтесь в безпечних місцях. Працює ППО", - сказано у повідомленні.

Сьогодні протягом дня Повітряні сили попереджали про загрозу дронів як для самого Чернігова, так і для населених пунктів області.

Окрім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у звʼязку з відсутністю напруги в мережі є затримка низки приміських поїздів Чернігівщини.

Затримуються на понад 40 хвилин такі поїзди:

поїзд №6308 Чернігів - Ніжин зупинився по станції Муравійка.

поїзд №6305 Ніжин - Чернігів зупинився по станції Вересоч.

"Працюємо над можливістю продовження руху. У разі змін - інформуватимемо", - заявили у компанії.

Також варто зауважити, що "Чернігівводоканал" декілька разів сьогодні попереджав мешканців міста зробити запаси питної води. Особливо це стосувалось тих, хто живе у багатоповерхівках.