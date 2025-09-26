ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чернігівщина під масованою атакою РФ: є влучання, перебої з електропостачанням

Чернігів, П'ятниця 26 вересня 2025 14:52
UA EN RU
Чернігівщина під масованою атакою РФ: є влучання, перебої з електропостачанням Ілюстративне фото: Чернігів та область обстріляли росіяни 26 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у п'ятницю, 26 вересня, продовжує атакувати енергетичні обʼєкти Чернігова та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.

За даними ОВА, вже відомо про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням фіксуються у Чернігові та Чернігівському районі.

"Знаходьтесь в безпечних місцях. Працює ППО", - сказано у повідомленні.

Сьогодні протягом дня Повітряні сили попереджали про загрозу дронів як для самого Чернігова, так і для населених пунктів області.

Окрім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у звʼязку з відсутністю напруги в мережі є затримка низки приміських поїздів Чернігівщини.

Затримуються на понад 40 хвилин такі поїзди:

  • поїзд №6308 Чернігів - Ніжин зупинився по станції Муравійка.
  • поїзд №6305 Ніжин - Чернігів зупинився по станції Вересоч.

"Працюємо над можливістю продовження руху. У разі змін - інформуватимемо", - заявили у компанії.

Також варто зауважити, що "Чернігівводоканал" декілька разів сьогодні попереджав мешканців міста зробити запаси питної води. Особливо це стосувалось тих, хто живе у багатоповерхівках.

Обстріли Чернігова

Останні декілька днів російська армія обстрілами тероризує Чернігів та Чернігівську область. Зокрема, вчора російські окупанти атакували Чернігів дронами.

Начальник Чернігівської МВА Брижинський повідомив, що метою атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.

Також під ворожим обстрілом опинилось місто Ніжин - там після атаки зникло світло і вода.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Чернігів Укрзалізниця
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"