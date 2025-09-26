Чернігівщина під масованою атакою РФ: є влучання, перебої з електропостачанням
Російська армія у п'ятницю, 26 вересня, продовжує атакувати енергетичні обʼєкти Чернігова та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.
За даними ОВА, вже відомо про влучання в кілька обʼєктів. Зокрема, перебої з електропостачанням фіксуються у Чернігові та Чернігівському районі.
"Знаходьтесь в безпечних місцях. Працює ППО", - сказано у повідомленні.
Сьогодні протягом дня Повітряні сили попереджали про загрозу дронів як для самого Чернігова, так і для населених пунктів області.
Окрім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що у звʼязку з відсутністю напруги в мережі є затримка низки приміських поїздів Чернігівщини.
Затримуються на понад 40 хвилин такі поїзди:
- поїзд №6308 Чернігів - Ніжин зупинився по станції Муравійка.
- поїзд №6305 Ніжин - Чернігів зупинився по станції Вересоч.
"Працюємо над можливістю продовження руху. У разі змін - інформуватимемо", - заявили у компанії.
Також варто зауважити, що "Чернігівводоканал" декілька разів сьогодні попереджав мешканців міста зробити запаси питної води. Особливо це стосувалось тих, хто живе у багатоповерхівках.
Обстріли Чернігова
Останні декілька днів російська армія обстрілами тероризує Чернігів та Чернігівську область. Зокрема, вчора російські окупанти атакували Чернігів дронами.
Начальник Чернігівської МВА Брижинський повідомив, що метою атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.
Також під ворожим обстрілом опинилось місто Ніжин - там після атаки зникло світло і вода.