Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де тривога і ризик ударів
Російські терористи в ніч на 28 квітня запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.
Перша група ударних БпЛА була виявлена на кордоні Харківської та Сумської областей близько півночі.
О 00:18 з'явилися нові групи "Шахедів", що рухалися повз Богодухів у Харківській області.
О 01:27 військові повідомили про більше десяти груп ударних дронів у Харківській області. Курс на Чугуїв, Ізюм, Нову Водолагу та Зміїв. Також повідомлялося про декілька безпілотників через Харківську в напрямку Полтавської області.
О 01:34 повідомлялося про рух групи ударних БпЛА у Дніпропетровську область, курс на Павлоград.
Також нові групи "Шахедів" на півночі Сумської області, рухаються в напрямку Чернігівської області.
О 02:17 військові повідомили про декілька груп дронів через Ізюм на Запорізьку область. Також деякі БпЛА перелітають з Харківської в Донецьку область.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про роботу в області сил протиповітряної оборони.
Станом на 03:04 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні атаки Росії
В ніч на неділю, 27 квітня, російські терористи знову атакували Україну, випустивши 149 уданих дронів. Сили ППО знищили 57 дронів, ще понад 60 були локаційно втрачені.
Внаслідок атаки серйозні руйнування зафіксовані у Дніпропетровській області. В Дніпрі потрощені вітрини магазинів та масово вибиті вікна у будинках. У кількох районах БпЛА завдали руйнування підприємствам.
У Павлограді безпілотники пошкодили житлові будинки, є загиблий і поранена.
Агресор також обстрілював область вдень 27 квітня, постраждали Нікополь, Покровська і Марганецька громада.
Крім того, агресор атакував ударними дронами Житомир. У місті зазнали пошкоджень будинки та господарчі споруди, виникли масштабні пожежі.
Також російські дрони атакували територію біля залізничного вокзалу Слов'янська Донецької області.
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