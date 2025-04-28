Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где тревога и риск ударов
Российские террористы в ночь на 28 апреля, запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Первая группа ударных БпЛА была обнаружена на границе Харьковской и Сумской областей около полуночи.
В 00:18 появились новые группы "Шахедов", которые двигались мимо Богодухова в Харьковской области.
В 01:27 военные сообщили о более десяти групп ударных дронов в Харьковской области. Курс на Чугуев, Изюм, Новую Водолагу и Змиев. Также сообщалось о нескольких беспилотниках через Харьковскую в направлении Полтавской области.
В 01:34 сообщалось о движении группы ударных БпЛА в Днепропетровскую область, курс на Павлоград.
Также новые группы "Шахедов" на севере Сумской области, движутся в направлении Черниговской области.
В 02:17 военные сообщили о нескольких группах дронов через Изюм на Запорожскую область. Также некоторые БпЛА перелетают из Харьковской в Донецкую область.
По состоянию на 02:13 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки России
В ночь на воскресенье, 27 апреля, российские террористы снова атаковали Украину, выпустив 149 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 57 дронов, еще более 60 были локально потеряны.
В результате атаки серьезные разрушения зафиксированы в Днепропетровской области. В Днепре разбиты витрины магазинов и массово выбиты окна в домах. В нескольких районах БпЛА нанесли разрушения предприятиям.
В Павлограде беспилотники повредили жилые дома, есть погибший и раненый.
Агрессор также обстреливал область днем 27 апреля, пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая громада.
Кроме того, агрессор атаковал ударными дронами Житомир. В городе получили повреждения дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары.
Также российские дроны атаковали территорию вблизи железнодорожного вокзала Славянска Донецкой области.
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