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Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где тревога и риск ударов

Понедельник 28 апреля 2025 02:32
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Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где тревога и риск ударов Фото: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы в ночь на 28 апреля, запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

Первая группа ударных БпЛА была обнаружена на границе Харьковской и Сумской областей около полуночи.

В 00:18 появились новые группы "Шахедов", которые двигались мимо Богодухова в Харьковской области.

В 01:27 военные сообщили о более десяти групп ударных дронов в Харьковской области. Курс на Чугуев, Изюм, Новую Водолагу и Змиев. Также сообщалось о нескольких беспилотниках через Харьковскую в направлении Полтавской области.

В 01:34 сообщалось о движении группы ударных БпЛА в Днепропетровскую область, курс на Павлоград.

Также новые группы "Шахедов" на севере Сумской области, движутся в направлении Черниговской области.

В 02:17 военные сообщили о нескольких группах дронов через Изюм на Запорожскую область. Также некоторые БпЛА перелетают из Харьковской в Донецкую область.

По состоянию на 02:13 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне атакуют Украину дронами &quot;Шахед&quot;: где тревога и риск ударов

Воздушные атаки России

В ночь на воскресенье, 27 апреля, российские террористы снова атаковали Украину, выпустив 149 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 57 дронов, еще более 60 были локально потеряны.

В результате атаки серьезные разрушения зафиксированы в Днепропетровской области. В Днепре разбиты витрины магазинов и массово выбиты окна в домах. В нескольких районах БпЛА нанесли разрушения предприятиям.

В Павлограде беспилотники повредили жилые дома, есть погибший и раненый.

Агрессор также обстреливал область днем 27 апреля, пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая громада.

Кроме того, агрессор атаковал ударными дронами Житомир. В городе получили повреждения дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары.

Также российские дроны атаковали территорию вблизи железнодорожного вокзала Славянска Донецкой области.

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