Дронова атака РФ: у Павлограді є жертва і постраждала, у Дніпрі пошкоджені будинки

Дніпро, Павлоград та інші міста Дніпропетровської області цієї ночі зазнали дронової атаки з боку російських загарбників. Через обстріли загинула людина і постраждала дівчинка, були пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та мера Дніпра Бориса Філатов а.

За словами глави ОВА, у Павлограді в результаті дронових ударів загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина. Чиновник додав, що дитина перебуває під наглядом лікарів.

Крім того, у Павлограді були пошкоджені два багатоквартирні будинки, також сталося займання в одній з будівель.

Наслідки дронової атаки на Павлоград 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Також були руйнування в Павлоградському районі у Вербківській громаді через удар БПЛА - там ворог влучив по сільгосппідприємству. В результаті обстрілу загинули 500 голів свійської тварини.

"Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів", - передав Лисак.

Наслідки ударів БПЛА по Дніпру 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Своєю чергою мер Дніпра додав, що через нічну російську атаку у семи багатоповерхівках міста вибило щонайменше 150 вікон. Він уточнив, що на перших поверхах "потрощило й вітрини звичайних магазинів".

"Нині до медиків ніхто з людей не звертався. Сподіваюся й не буде. Радіус уламків чималий. Комунальники вже стали до прибирання скла, гілля та будівельного сміття з прилеглих вулиць". - поінформував міський голова.

Крім того, додав Філатов, у Дніпрі було пошкоджено й контактну мережу тролейбуса, яку вже полагодили.

Наслідки дронової атаки на Дніпро 27 квітня (фото: t.me/borys_filatovv)

В результаті повітряної атаки у Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини фіксуються пошкодження на двох підприємствах. Глава ОВА розповів, були потрощені будинок місцевих і гараж.

Наслідки дронової атаки на Синельниківський район 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, вже вранці росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю. У місті були пошкоджені 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки ударів БПЛА по Нікопольському району 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Лисак також поінформував, що у ніч проти 27 квітня силами і засобами ППО було знищено 13 ударних безпілотників ворога.