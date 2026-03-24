Вибух і пожежа в Севастополі: пошкоджено квартири, людей дістають з-під завалів

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, наразі загиблих не зафіксовано. Водночас у місті з'ясовують обставини вибуху в житловому будинку та ліквідовують масштабну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Кримський вітер".

Вибух і пожежа в житловому будинку

За непідтвердженими даними, у Севастополі на вулиці Корчагіна прогримів вибух, після чого загорілася багатоповерхівка. Очевидці повідомляють, що вогонь охопив щонайменше три поверхи будівлі.

Пожежі присвоєно третій ранг складності, що свідчить про серйозну обстановку на місці.

Пошкодження та наслідки

У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна в низці квартир. За словами місцевих жителів, звук вибуху було чути на відстані до кількох кілометрів.

Також надходить інформація про постраждалих - людей витягують з-під завалів, до місця події прибувають реанімаційні автомобілі.

Причини вибуху поки що невідомі

Офіційної інформації про причини події наразі немає. Розглядають різні версії, включно з побутовим інцидентом або наслідками роботи безпілотників.

При цьому раніше моніторингові канали попереджали про можливу загрозу БПЛА, однак повітряної тривоги в місті не оголошували, а пізніше з'являлися повідомлення про відсутність небезпеки.

Вибух стався у звичайному житловому будинку, розташованому неподалік від портової інфраструктури. Остаточні висновки очікуються після заяв офіційних структур.