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Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у Словʼянську

Неділя 27 квітня 2025 11:45
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Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у Словʼянську Фото: Росія атакувала Словʼянськ дронами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у Словʼянську. Жертв та постраждалих не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави ОВА Слов'янська Вадима Ляха та Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Сьогодні в неділю, 27 квітня, Слов'янськ став ціллю ворожих обстрілів.

Масована атака БПЛА "Герань-2" атакувала район залізничного вокзалу.

За даними, пошкоджень інфраструктури немає, жертв серед мирних жителів вдалося уникнути.

Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у СловʼянськуФото: Вибух у Слов'янську (Вадим Лях)

Влада міста активно працює над ліквідацією наслідків обстрілу.

Також голова Донецької ОВА повідомив, що в Слов'янську пошкоджено промзону.

Атака на Слов’янськ

Нагадаємо, що 15 квітня Російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки були руйнування у промисловій зоні.

27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.

У ніч на 31 жовтня 2024 року Росія обстріляла Краматорськ та Слов'янськ. В Краматорську постраждала промислова зона, а в Слов'янську було пошкоджено комбінат.

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