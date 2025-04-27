Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у Словʼянську. Жертв та постраждалих не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави ОВА Слов'янська Вадима Ляха та Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.