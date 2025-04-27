Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у Словʼянську
Російські дрони атакували район залізничного вокзалу у Словʼянську. Жертв та постраждалих не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави ОВА Слов'янська Вадима Ляха та Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Сьогодні в неділю, 27 квітня, Слов'янськ став ціллю ворожих обстрілів.
Масована атака БПЛА "Герань-2" атакувала район залізничного вокзалу.
За даними, пошкоджень інфраструктури немає, жертв серед мирних жителів вдалося уникнути.
Фото: Вибух у Слов'янську (Вадим Лях)
Влада міста активно працює над ліквідацією наслідків обстрілу.
Також голова Донецької ОВА повідомив, що в Слов'янську пошкоджено промзону.
Атака на Слов’янськ
Нагадаємо, що 15 квітня Російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки були руйнування у промисловій зоні.
27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.
3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.
У ніч на 31 жовтня 2024 року Росія обстріляла Краматорськ та Слов'янськ. В Краматорську постраждала промислова зона, а в Слов'янську було пошкоджено комбінат.