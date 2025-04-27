Ворог обстріляв Дніпропетровську область: пошкоджені 15 будинків, поранена жінка
Російські війська обстріляли з артилерії та дронів Дніпропетровську область сьогодні, 27 квітня. Пошкоджені приватні будинки у двох районах регіону, поранена літня жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Найбільше від атак окупантів постраждав Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив по ньому і дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії протягом усього дня. Атакував Нікополь, Покровську і Марганецьку громади.
"Постраждала 73-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні", - розповів Лисак.
Також пошкоджені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінія електропередач.
Окрім того, росіяни вдарили по Новопавлівській громаді, що у Синельниківському районі, керованою авіаційною бомбою (КАБом).
Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнали 8 приватних будинків. Загиблих і поранених немає.
Обстріли Дніпропетровської області
Нагадаємо, минулої ночі також Дніпро, Павлоград та інші міста Дніпропетровської області зазнали дронової атаки з боку російських загарбників. Через обстріли загинула людина і постраждала дівчинка, були пожежі.
За словами глави ОВА, у Павлограді в результаті дронових ударів загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина. Чиновник додав, що дитина перебуває під наглядом лікарів.
Крім того, у Павлограді були пошкоджені два багатоквартирні будинки, також сталося займання в одній з будівель.
Також були руйнування в Павлоградському районі у Вербківській громаді через удар БПЛА - там ворог влучив по сільгосппідприємству. В результаті обстрілу загинули 500 голів свійської тварини.
У Дніпрі через нічну російську атаку у семи багатоповерхівках вибило щонайменше 150 вікон. Було пошкоджено й контактну мережу тролейбуса, але її швидко полагодили.
Крім того, вже вранці росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю. У місті були пошкоджені 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Обійшлося без постраждалих.
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