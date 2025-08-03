ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни атакували Запорізьку область: били по будинках, троє загиблих

Запорізька область, Неділя 03 серпня 2025 22:34
UA EN RU
Росіяни атакували Запорізьку область: били по будинках, троє загиблих Фото: ворог вдарив по Степногірській громад (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська впродовж дня обстрілювали Степногірську громаду в Запорізькій області. Унаслідок атаки загинули троє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді", - повідомив Федоров.

За його словами, російські окупанти атакували громаду упродовж всього дня. Через ворожі атаки зруйновані приватні будинки.

"Внаслідок ударів загинули троє людей - чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", - додав він.

Атаки дронів на Україну

Нагадаємо, що 2 серпня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Близько 00:30 у Чугуєві Харківської області пролунав вибух. Внаслідок атаки кілька приватних будинків зазнали пошкоджень, постраждали жінки, які перебували в оселях. Також безпілотники вдарили по одному з районів Харкова.

У ніч проти 3 серпня на території навколо Запорізької атомної електростанції зафіксували вибухи та дим. За попередніми даними, це могло статися через ураження одного з допоміжних об'єктів ЗАЕС.

Крім того, 2 серпня о 22:01 окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки було пошкоджено й зруйновано житлові будинки, семеро людей дістали поранення.

Зауважимо, що ввечері 3 серпня на території України знову зафіксували активність ворожих ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряні тривоги вже пролунали в кількох регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорізька область Війна Росії проти України
Новини
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському