Росіяни атакували Запорізьку область: били по будинках, троє загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок ударів загинули троє людей - чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", - додав він.

За його словами, російські окупанти атакували громаду упродовж всього дня. Через ворожі атаки зруйновані приватні будинки.

Атаки дронів на Україну

Нагадаємо, що 2 серпня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Близько 00:30 у Чугуєві Харківської області пролунав вибух. Внаслідок атаки кілька приватних будинків зазнали пошкоджень, постраждали жінки, які перебували в оселях. Також безпілотники вдарили по одному з районів Харкова.

У ніч проти 3 серпня на території навколо Запорізької атомної електростанції зафіксували вибухи та дим. За попередніми даними, це могло статися через ураження одного з допоміжних об'єктів ЗАЕС.

Крім того, 2 серпня о 22:01 окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки було пошкоджено й зруйновано житлові будинки, семеро людей дістали поранення.

Зауважимо, що ввечері 3 серпня на території України знову зафіксували активність ворожих ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряні тривоги вже пролунали в кількох регіонах.