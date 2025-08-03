На Україну летять ударні дрони: де зараз фіксують "Шахеди"

Ввечері 3 серпня на території України знову зафіксували активність ворожих ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряні тривоги вже пролунали в кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил України.

Зауважимо, що о 21:28 військові Повітряних сил повідомили, що нові групи ворожих безпілотників було зафіксовано на сході та на півдні Харківської області, курс - західний.

Повітряні Сили повідомили, що вже є інформація щодо ворожих ударних безпілотників:

Атаки дронів на Україну

Зауважимо, що вчора, 2 серпня, російські терористи теж запускали в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед".

Близько 00:30 у місті Чугуїв було чутно вибух. Під час ворожої атаки російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки.

Як стало відомо, дрони також атакували один із районів Харкова.

Варто нагадати, що в ніч на 3 серпня співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували вибухи і дим, що підіймався на території довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Зазначається, що вибухи та дим, імовірно, виникли через атаку на один із допоміжних об’єктів станції.

Крім цього, 2 серпня о 22:01 російські загарбники вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок ракетного удару росіян були пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а семеро людей зазнали поранень.