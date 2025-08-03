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У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи на тлі атаки ударних дронів

Харків, Неділя 03 серпня 2025 00:25
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У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи на тлі атаки ударних дронів Фото: Харків атакують російські ударні безпілотники (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи. Населені пункти атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

О 00:13 Синєгубов повідомив про ворожий безпілотник у небі над містом.

"В Харкові пролунав вибух. Наслідки ворожої атаки встановлюються", - написав він о 00:17.

"Вибух у місті! Попередньо "Шахед". Попередньо - у Шевченківському районі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 00:19.

Крім того, як повідомляє Суспільне, було чутно вибух у місті Чугуїв Харківської області.

Оновлено 00:42

У Чугуєві пролунав ще один один вибух.

В Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів" курсом на Чугуїв, Балаклію і Слобожанське.

Російські повітряні атаки

Нагадаємо, ввечері 2 серпня російські загарбники запустили по Україні ударні дрони "Шахед".

О 23:29 військові повідомили про рух декількох груп безпілотників курсом на селища Коломак і Слобожанське у Харківській області.

Додамо, напередодні ввечері російські терористи вдарили ракетою Х-22 по Миколаєву. В місті багато руйнувань, постраждали люди і спалахнули пожежі.

Крім того, внаслідок атаки у Херсоні та Миколаївській області зникла електроенергія.

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Харків Війна в Україні Атака дронів
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