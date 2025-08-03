У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи на тлі атаки ударних дронів

У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи. Населені пункти атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.