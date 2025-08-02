Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші ударні дрони були помічені близько 19:00 й атакували район міста Слов'янськ та селища Новоселівка у Донецькій області.

Також безпілотники рухалися повз селище Старий Салтів Харківської області.

Близько 21:00 були виявлені перші групи дронів на півночі Сумської області.

О 21:42 повідомлялося про безпілотники повз Холми і Сосницю Чернігівської області.

О 22:06 більшість дронів рухалися повз селище Терни на південь Сумської області. Також кілька груп дронів рухалися в напрямку Конотопа.

О 23:00 були помічені безпілотники курсом на Гадяч, Комишню та Миргород Полтавської області.

О 23:29 декілька груп дронів рухалися курсом на Коломак і Слобожанське Харківської області.

О 00:43 російські "Шахеди" рухалися курсом на Чугуїв, Балаклію і Слобожанське.

Станом на 00:16 карта повітряних тривог України виглядала так: