Атака дронів на Чугуїв: у місті пошкоджені будинки та є постраждалі
У Чугуєві Харківської області російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.
За її словами, близько першої години ночі в неділю, 3 серпня, ворог завдав удару по одному з мікрорайонів міста з приватною забудовою.
"Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки - гостра реакція на стрес. Наразі працюють екстрені служби", - повідомила Мінаєва.
Атака дронами РФ
Ввечері 2 серпня росіяни запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У ряді східних та північних областей було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Близько 00:30 у місті Чугуїв було чутно вибух. Також дрони атакували один із районів Харкова.