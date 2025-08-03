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Атака дронів на Чугуїв: у місті пошкоджені будинки та є постраждалі

Неділя 03 серпня 2025 01:41
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Атака дронів на Чугуїв: у місті пошкоджені будинки та є постраждалі Ілюстративне фото: російський агресор вдарив дронами по місту Чугуїв (DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

У Чугуєві Харківської області російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.

За її словами, близько першої години ночі в неділю, 3 серпня, ворог завдав удару по одному з мікрорайонів міста з приватною забудовою.

"Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки - гостра реакція на стрес. Наразі працюють екстрені служби", - повідомила Мінаєва.

Атака дронами РФ

Ввечері 2 серпня росіяни запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У ряді східних та північних областей було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Близько 00:30 у місті Чугуїв було чутно вибух. Також дрони атакували один із районів Харкова.

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Чугуев Війна в Україні Атака дронів
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