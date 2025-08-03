Атака дронів на Чугуїв: у місті пошкоджені будинки та є постраждалі

У Чугуєві Харківської області російські ударні дрони пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали місцеві жительки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.

За її словами, близько першої години ночі в неділю, 3 серпня, ворог завдав удару по одному з мікрорайонів міста з приватною забудовою. "Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки - гостра реакція на стрес. Наразі працюють екстрені служби", - повідомила Мінаєва.