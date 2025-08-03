Россияне атаковали Запорожскую область: били по домам, трое погибших

Российские войска в течение дня обстреливали Степногорскую громаду в Запорожской области. В результате атаки погибли трое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В результате ударов погибли три человека - мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет", - добавил он.

По его словам, российские оккупанты атаковали громаду в течение всего дня. Из-за вражеских атак разрушены частные дома.

Атаки дронов на Украину

Напомним, что 2 августа Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Около 00:30 в Чугуеве Харьковской области прогремел взрыв. В результате атаки несколько частных домов получили повреждения, пострадали женщины, которые находились в домах. Также беспилотники ударили по одному из районов Харькова.

В ночь на 3 августа на территории вокруг Запорожской атомной электростанции зафиксировали взрывы и дым. По предварительным данным, это могло произойти из-за поражения одного из вспомогательных объектов ЗАЭС.

Кроме того, 2 августа в 22:01 оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки были повреждены и разрушены жилые дома, семь человек получили ранения.

Заметим, что вечером 3 августа на территории Украины снова зафиксировали активность вражеских ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушные тревоги уже прозвучали в нескольких регионах.