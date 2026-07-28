ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є постраждалі

12:39 28.07.2026 Вт
2 хв
В якому стані вогнеборці після ворожого удару?
aimg Юлія Капітонова
Росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є постраждалі Фото: Рятувальники фактично двічі ризикували життям (dsns.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

28 липня російські загарбники здійснили повітряний удар по рятувальниках ДСНС у Запорізькій області. Це сталося, коли вогнеборці намагалися приборкати пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

Цього разу російські окупанти скоїли напад на рятувальників, які працювали в Запорізькому районі.

Ворог завдав удару саме у той момент, коли вогнеборці намагалися загасити пожежу.

"Під час ліквідації пожежі на відкритій території одного з лісництв області ворог завдав удару БпЛА по вогнеборцях, які виконували свої службові обов'язки", - заявили в ДСНС.

Росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є постраждалі

Наслідки атаки армії РФ на рятувальників у Запорозькому районі 28 липня (dsns.gov.ua)

Згідно з останніми даними, через російську атаку постраждали одразу четверо рятувальників. Кожен із них отримав акубаротравми.

Ба більше, двоє з них зазнали легких осколкових поранень: один надзвичайник - руки, інший - шиї.

У ДСНС додали, що всім потерпілим лікарі надали необхідну медичну допомогу.

Росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є постраждалі

Наслідки атаки армії РФ на рятувальників у Запорозькому районі 28 липня (dsns.gov.ua)

"Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та свідомо атакувати підрозділи ДСНС, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія атакувала КАБами Суми: половина постраждалих - діти.

Окрім того, ми писали, як сили ППО впоралися з новим повітряним нападом Росії 28 липня.

Також стали відомі подробиці атаки ворога на Київ, яка відбулася минулої ночі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запорізька область ДСНС Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
США в ООН зробили заяву щодо переговорів між Україною та РФ
США в ООН зробили заяву щодо переговорів між Україною та РФ
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі