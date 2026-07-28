Росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є постраждалі
28 липня російські загарбники здійснили повітряний удар по рятувальниках ДСНС у Запорізькій області. Це сталося, коли вогнеборці намагалися приборкати пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.
Цього разу російські окупанти скоїли напад на рятувальників, які працювали в Запорізькому районі.
Ворог завдав удару саме у той момент, коли вогнеборці намагалися загасити пожежу.
"Під час ліквідації пожежі на відкритій території одного з лісництв області ворог завдав удару БпЛА по вогнеборцях, які виконували свої службові обов'язки", - заявили в ДСНС.
Наслідки атаки армії РФ на рятувальників у Запорозькому районі 28 липня (dsns.gov.ua)
Згідно з останніми даними, через російську атаку постраждали одразу четверо рятувальників. Кожен із них отримав акубаротравми.
Ба більше, двоє з них зазнали легких осколкових поранень: один надзвичайник - руки, інший - шиї.
У ДСНС додали, що всім потерпілим лікарі надали необхідну медичну допомогу.
Наслідки атаки армії РФ на рятувальників у Запорозькому районі 28 липня (dsns.gov.ua)
"Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та свідомо атакувати підрозділи ДСНС, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія атакувала КАБами Суми: половина постраждалих - діти.
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