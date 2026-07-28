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РФ ударила КАБами по Сумах: половина постраждалих - діти

09:13 28.07.2026 Вт
2 хв
Ворог умисно атакував житловий сектор
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила КАБами по Сумах: половина постраждалих - діти Фото: Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (@serhii_kryvosheienko)
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Уночі 28 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на Суми. Внаслідок цього постраждали щонайменше шестеро мирних мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

"Унаслідок нічного російського авіаційного удару 2 КАБами по житловому сектору Сум постраждали 6 людей, з них 3 діти: 6, 3, 10 років", - підтвердив Кривошеєнко.

За його словами, 10-річого хлопчика вже шпиталізували. Що стосується інших потерпілих, то їм надали допомогу одразу на місці ворожого удару.

РФ ударила КАБами по Сумах: половина постраждалих - діти

Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Очільник місцевої МВА також уточнив, що двоє постраждалих жінок 38 та 39 років отримали нескладні травми - вони лікуються амбулаторно.

РФ ударила КАБами по Сумах: половина постраждалих - діти

Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Окрім того, поранення отримав і 71 річний чоловік - наразі його стан задовільний.

"Пошкоджено попередньо близько 12 будинків, 3 будинки зруйновано", - підсумував Кривошеєнко.

РФ ударила КАБами по Сумах: половина постраждалих - дітиНаслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Нагадаємо, ввечері 26 липня сім людей були поранені внаслідок російського авіаудару по Сумах сімома КАБами та ударними БпЛА.

"Серед них - одна дитина, яка перебуває у стаціонарі. Ще одна людина лікується у медичному закладі, п'ять осіб - амбулаторно", - повідомив тоді глава МВА.

До речі, РБК-Україна вже розповіло, як ППО відбивала нову атаку Росії 28 липня.

Також ми писали про повітряний напад ворога на Київ, який стався минулої ночі.

Окрім того, стало відомо, що Путін шукає гроші на продовження війни з Україною.

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