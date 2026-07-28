РФ ударила КАБами по Сумах: половина постраждалих - діти

Уночі 28 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на Суми. Внаслідок цього постраждали щонайменше шестеро мирних мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

"Унаслідок нічного російського авіаційного удару 2 КАБами по житловому сектору Сум постраждали 6 людей, з них 3 діти: 6, 3, 10 років", - підтвердив Кривошеєнко.

За його словами, 10-річого хлопчика вже шпиталізували. Що стосується інших потерпілих, то їм надали допомогу одразу на місці ворожого удару.

Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Очільник місцевої МВА також уточнив, що двоє постраждалих жінок 38 та 39 років отримали нескладні травми - вони лікуються амбулаторно.

Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Окрім того, поранення отримав і 71 річний чоловік - наразі його стан задовільний.

"Пошкоджено попередньо близько 12 будинків, 3 будинки зруйновано", - підсумував Кривошеєнко.

Наслідки атаки РФ на Суми 28 липня (Фото: @serhii_kryvosheienko)

Нагадаємо, ввечері 26 липня сім людей були поранені внаслідок російського авіаудару по Сумах сімома КАБами та ударними БпЛА.

"Серед них - одна дитина, яка перебуває у стаціонарі. Ще одна людина лікується у медичному закладі, п'ять осіб - амбулаторно", - повідомив тоді глава МВА.