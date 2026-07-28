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Россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть пострадавшие

12:39 28.07.2026 Вт
2 мин
В каком состоянии пожарные после вражеского удара?
aimg Юлия Капитонова
Россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть пострадавшие Фото: Спасатели фактически дважды рисковали жизнью (dsns.gov.ua)
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28 июля российские захватчики нанесли воздушный удар по спасателям ГСЧС в Запорожской области. Это произошло, когда пожарные пытались погасить пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

В этот раз российские оккупанты совершили нападение на спасателей, которые работали в Запорожском районе.

Враг нанес удар именно в тот момент, когда пожарные пытались потушить огонь.

"Во время ликвидации пожара на открытой территории одного из лесничеств области враг нанес удар БпЛА по огнеборцам, выполнявшим свои служебные обязанности", - заявили в ГСЧС.

Россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть пострадавшие

Последствия атаки армии РФ на спасателей в Запорожском районе 28 июля (dsns.gov.ua)

Согласно последним данным, из-за российской атаки пострадали сразу четверо спасателей. Каждый из них получил акубаротравмы.

Более того, двое из них получили легкие осколочные ранения: один чрезвычайник - руки, другой - шеи.

В ГСЧС добавили, что всем пострадавшим врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть пострадавшие

Последствия атаки армии РФ на спасателей в Запорожском районе 28 июля (dsns.gov.ua)

"Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и сознательно атаковать подразделения ГСЧС, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - сказано в заявлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия атаковала КАБами Сумы: половина пострадавших - дети.

Кроме того, мы писали, как силы ПВО справились с новым воздушным нападением России 28 июля.

Также стали известны подробности атаки врага на Киев, которая произошла прошлой ночью.

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