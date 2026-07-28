Київ під атакою РФ, у місті пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Станом на 01:00 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд. Як можна побачити, наразі сигнал приблизно у половині областей.

Окрім того, військові писали, що о 00:53 фіксували ракету у Київській області, яка летіла на Макарів.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва летять реактивні дрони. Вже о 00:51 в столиці пролунали перші вибухи.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні КМДА о 00:45.

Обстріл Києва та загроза для України

Нагадаємо, в ніч на 26 липня росіяни також атакували Київ, але тоді ворог запустив балістичні ракети. У результаті обстрілів пожежі було зафіксовано у трьох районах. Зокрема, горіли склад, будівля, автомобіль, а також були пошкодження в нежитловому приміщенні.

Також ми писали, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський попередив, що Росія вже підготувала ракети для нового обстрілу України. У зв’язку з цим він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.