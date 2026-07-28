Росія атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків, є "прильоти"
Уночі 28 липня Росія атакувала Україну 131 ударним дроном. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, але є "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
Чим атакувала Росія
З 18:00 27 липня до ранку 28 липня ворог застосував 131 ударний безпілотник. Серед них були дрони типу Shahed, зокрема реактивні, а також Гербера, Італмас та дрони-імітатори "Пародія".
Запуски фіксували з кількох напрямків:
- Брянськ, Курськ та Орел на території Росії
- тимчасово окупований Донецьк
- тимчасово окуповане Гвардійське в Автономній Республіці Крим
Скільки дронів збили
Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 107 ворожих безпілотників. Йдеться про дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та інші типи апаратів.
Цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Наслідки атаки
Попри роботу ППО, частина дронів досягла цілей. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників одразу на 9 локаціях.
Ще на 6 локаціях виявили уламки збитих апаратів. Повний масштаб наслідків уточнюють.
Тим часом, днями стало відомо, що бійці "Загонів Буданова" ліквідували трьох пілотів російського підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Дніпрорудному.
Четвертого росіянина під час тієї спецоперації поранили.
Як повідомлялося, саме в ніч на 28 липня росіяни також намагалися атакувати Київ, унаслідок чого в столиці лунали вибухи.
У місті оголошували повітряну тривогу та закликали мешканців іти в укриття.