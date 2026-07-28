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Росія атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків, є "прильоти"

08:34 28.07.2026 Вт
2 хв
Скільки ворожих дронів не долетіли до цілей цієї ночі?
aimg Олена Чупровська
Росія атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків, є "прильоти" Фото: як відпрацювала ППО по ворожих цілях (Getty Images)
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Уночі 28 липня Росія атакувала Україну 131 ударним дроном. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, але є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

З 18:00 27 липня до ранку 28 липня ворог застосував 131 ударний безпілотник. Серед них були дрони типу Shahed, зокрема реактивні, а також Гербера, Італмас та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски фіксували з кількох напрямків:

  • Брянськ, Курськ та Орел на території Росії
  • тимчасово окупований Донецьк
  • тимчасово окуповане Гвардійське в Автономній Республіці Крим

Скільки дронів збили

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 107 ворожих безпілотників. Йдеться про дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та інші типи апаратів.

Цілі знищували на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Наслідки атаки

Попри роботу ППО, частина дронів досягла цілей. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників одразу на 9 локаціях.

Ще на 6 локаціях виявили уламки збитих апаратів. Повний масштаб наслідків уточнюють.

Тим часом, днями стало відомо, що бійці "Загонів Буданова" ліквідували трьох пілотів російського підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Дніпрорудному.

Четвертого росіянина під час тієї спецоперації поранили.

Як повідомлялося, саме в ніч на 28 липня росіяни також намагалися атакувати Київ, унаслідок чого в столиці лунали вибухи.

У місті оголошували повітряну тривогу та закликали мешканців іти в укриття.

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