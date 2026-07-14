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Росіяни атакували Одесу, зафіксовано влучання по інфраструктурі

23:08 14.07.2026 Вт
1 хв
У місті закликають не нехтувати правилами безпеки
aimg Катерина Коваль
Росіяни атакували Одесу, зафіксовано влучання по інфраструктурі Фото: інфраструктура міста перебувала під ударом (Getty Images)
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Ворог атакує Одесу. Зафіксовано влучання по інфраструктурі міста, повітряна тривога триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Сергія Лисака.

Що відомо станом на зараз

За словами очільника Одеської ОВА, ворог атакує місто, зафіксовано влучання по обʼєктах інфраструктури.

Лисак закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки, повітряна тривога в місті триває.

Оновлено 23:18

Унаслідок чергового ракетного удару по Одесі зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. За попередніми даними, пошкоджено територію одного з міських підприємств.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.

13 липня росіяни вдарили по автотранспортному підприємству в місті, тоді загорілись автобуси, постраждали щонайменше троє цивільних.

До цього, вранці 11 липня, армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, унаслідок якого загинули двоє цивільних.

Також повідомлялося про наслідки нової атаки Росії на Запоріжжя, а Харків опинився під ударом російських безпілотників.

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