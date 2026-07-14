Росіяни атакували Одесу, зафіксовано влучання по інфраструктурі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Сергія Лисака .

Що відомо станом на зараз

За словами очільника Одеської ОВА, ворог атакує місто, зафіксовано влучання по обʼєктах інфраструктури.

Лисак закликав мешканців не нехтувати правилами безпеки, повітряна тривога в місті триває.

Оновлено 23:18

Унаслідок чергового ракетного удару по Одесі зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. За попередніми даними, пошкоджено територію одного з міських підприємств.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.

13 липня росіяни вдарили по автотранспортному підприємству в місті, тоді загорілись автобуси, постраждали щонайменше троє цивільних.

До цього, вранці 11 липня, армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, унаслідок якого загинули двоє цивільних.