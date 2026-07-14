Россияне атаковали Одессу, зафиксировано попадание по инфраструктуре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Сергея Лысака .

Что известно по состоянию на сейчас

По словам главы Одесской ОВА, враг атакует город, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры.

Лисак призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности, воздушная тревога в городе продолжается.

Обновлено 23:18

В результате очередного ракетного удара по Одессе получила повреждения гражданская инфраструктура. По предварительным данным, повреждена территория одного из городских предприятий.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все соответствующие службы.

13 июля россияне ударили по автотранспортному предприятию в городе, тогда загорелись автобусы, пострадали по меньшей мере три гражданских.

До этого, утром 11 июля, армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли двое гражданских.