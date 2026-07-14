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Россияне атаковали Одессу, зафиксировано попадание по инфраструктуре

23:08 14.07.2026 Вт
1 мин
В городе призывают не пренебрегать правилами безопасности
aimg Екатерина Коваль
Россияне атаковали Одессу, зафиксировано попадание по инфраструктуре Фото: инфраструктура города находилась под ударом (Getty Images)
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Враг атакует Одессу. Зафиксировано попадание по инфраструктуре города, воздушная тревога продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Сергея Лысака.

Что известно по состоянию на сейчас

По словам главы Одесской ОВА, враг атакует город, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры.

Лисак призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности, воздушная тревога в городе продолжается.

Обновлено 23:18

В результате очередного ракетного удара по Одессе получила повреждения гражданская инфраструктура. По предварительным данным, повреждена территория одного из городских предприятий.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все соответствующие службы.

13 июля россияне ударили по автотранспортному предприятию в городе, тогда загорелись автобусы, пострадали по меньшей мере три гражданских.

До этого, утром 11 июля, армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли двое гражданских.

Также сообщалось о последствиях новой атаки России на Запорожье, а Харьков оказался под ударом российских беспилотников.

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