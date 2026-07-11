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РФ вдарила дроном по підприємству у Харкові, є поранені

11:40 11.07.2026 Сб
1 хв
Що відомо про наслідки нового удару РФ по Харкову?
aimg Марія Науменко
РФ вдарила дроном по підприємству у Харкові, є поранені Фото: екстрені служби працюють на місці удару РФ (facebook.com/DSNSKharkiv)
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Вранці 11 липня Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один із них влучив у цивільне підприємство, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 10:37 Терехов повідомив, що ворожий дрон "Італмас" вдарив по Немишлянському району міста.

Згодом стало відомо, що удар припав по цивільному підприємству. Спершу повідомлялося про трьох постраждалих, однак вже за десять хвилин їхня кількість зросла до семи.

За даними Синєгубова, внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та сім автомобілів. На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Шевченківському районі Харкова зафіксували падіння ще одного російського безпілотника. Інформацію щодо наслідків цього інциденту уточнюють.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські війська завдали масованого удару по Харкову. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Немишлянському районі, внаслідок чого загинули двоє людей, а десятки мешканців, серед яких діти, дістали поранення.

Крім того, ударний дрон атакував АЗС у Київському районі, де виникла пожежа.

Згодом кількість постраждалих у Немишлянському районі зросла до 42, а на місці удару тривали аварійно-рятувальні роботи.

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