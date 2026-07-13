Росіяни вдарили по автопідприємству в Одесі, є постраждалі
13 липня російські загарбники атакували територію автотранспортного підприємства в Одесі. Внаслідок удару постраждали щонайменше троє цивільних.
Про це заявив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів", - підтвердив Лисак.
За його словами, також пошкоджено 4 приватні будинки.
Згідно з останніми даними, через російські удари постраждало троє чоловіків - віком 58, 62 та 66 років.
Глава Одеської МВА додав, що їх шпиталізували в стані середньої тяжкості.
"На місці працюють усі відповідні служби", - наголосив Лисак.
Оновлено о 09:55: Кількість постраждалих зросла до 4 осіб.
У ДСНС уточнили, що на місці влучання загорілися 6 автобусів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 11 автобусів і 6 легкових автомобілів.
Окрім того, пошкоджена будівля місцевого санаторію.
"Серед постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто - пʼятирічна дитина. З різаними ранами її госпіталізували та надають усю необхідну допомогу", - повідомив Лисак.
Нагадаємо, вночі 12 липня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. В Одеському районі зафіксовано влучання в житловий будинок і комерційний об'єкт. Як повідомив кореспондент РБК-Україна, йдеться про ЖК "Райдужний", яке територіально знаходиться в Одесі, проте вважається частиною Одеського району. Те саме стосується гіпермаркету - мовиться про гіпермаркет "Епіцентр". Через ворожу атаку спалахнула пожежа, проте вогонь вдалося оперативно приборкати.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 11 липня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок повітряного нападу загинули двоє цивільних.
Окрім того, стало відомо про наслідки нової атаки Росії на Запоріжжя.
Також ми писали, що Харків опинився під ударом російських безпілотників.