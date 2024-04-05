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Росіяни атакували Одесу ракетою: військові розповіли про наслідки

Одеса, П'ятниця 05 квітня 2024 22:44
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Росіяни атакували Одесу ракетою: військові розповіли про наслідки Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах України. Сьогодні, 5 квітня, окупанти атакували Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

За даними військових, росіяни з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі.

"Силами протиповітряної оборони ракету знищено", - додали в Силах оборони.

За попередніми даними, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.

Інформації про постраждалих станом на зараз не має.

Обстріл України 5 квітня

Ми писали, що сьогодні ввечері в Одесі було чути звуки вибухів.

Нагадаємо також, що близько 15:10 жителі Запоріжжя почули вибухи. Це сталося під час загрози балістики у Запорізькій області.

За кілька годин у Запоріжжі знову пролунали два вибухи.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих в результаті атаки.

Після цього глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти застосовують тактику подвійних ударів по містах України з метою уразити більше людей. Тому цивільним дуже важливо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Крім того, вдень також лунали вибухи у Харкові. Місто та область були атаковані росіянами КАБами. Приблизно через годину після цієї атаки окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

Раніше голова Харківської ОВ Олег Синєгубов зазначив, що війська РФ навмисне завдають подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на ураження правоохоронців та рятувальників.

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