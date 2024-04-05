В Одесі пролунали вибухи

В Одесі сьогодні, 5 квітня було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ " Думская ".

За даними Повітряних сил , перед вибухами з моря в бік Одеси росіяни випустили ракету Х-59.

За даними місцевих жителів надвечір в місті прозвучали звуки вибухів. За даними видання, в місті працює ПВО.

Обстріл України 5 квітня

Нагадаємо, сьогодні близько 15:10 жителі Запоріжжя почули вибухи. Це сталося під час загрози балістики у Запорізькій області.

За кілька годин у Запоріжжі знову пролунали два вибухи.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих в результаті атаки.

Після цього глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти застосовують тактику подвійних ударів по містах України з метою уразити більше людей. Тому цивільним дуже важливо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Крім того, вдень також лунали вибухи у Харкові. Місто та область були атаковані росіянами КАБами. Приблизно через годину після цієї атаки окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

Раніше голова Харківської ОВ Олег Синєгубов зазначив, що війська РФ навмисне завдають подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на ураження правоохоронців та рятувальників.

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