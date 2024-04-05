Удар по Запоріжжю: внаслідок обстрілу загинули дві людини
Унаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю загинули дві людини. Йдеться про жінку та чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку і чоловіка", - заявив Федоров.
За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранено 6 осіб.
Фото: Наслідки обстрілу (t.me/ivan_fedorov_zp)
"9-річний хлопчик і його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років - у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані", - написав очільник області.
Він уточнив, що всі вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські терористи вдарили по Запоріжжю.
Тоді Повітряні сили України попереджали про загрозу балістичного озброєння в Херсонській та Запорізькій областях.
За словами секретаря міськради Запоріжжя Анатолія Куртєва, ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок із приватного сектору, гуртожиток і заклад торгівлі.
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