Росіяни атакували Одещину: пошкоджено більше ста будинків і судно, є знеструмлення

Вівторок 23 грудня 2025 09:10
Росіяни атакували Одещину: пошкоджено більше ста будинків і судно, є знеструмлення Фото: росіяни вночі атакували Одещину (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Одеську область. В результаті обстрілу пошкоджено більше ста будинків та суховантаж, зафіксовані знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури", - зазначив Кіпер.

За його словами, внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж.

В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових, також ушкоджено порожнє складське приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих.

"У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності", - додав глава Одеської ОВА.

Він також підкреслив, що на місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

Удар РФ по Україні 23 грудня

Нагадаємо, в ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Так, зранку вівторка, 23 грудня, російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Під обстрілом була і Рівненська область.

Детально про те, що відомо про новий обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

