Россияне атаковали Одесскую область: повреждено более ста домов и судно, есть обесточивания
Российские войска ночью атаковали Одесскую область. В результате обстрела повреждено более ста домов и сухогруз, зафиксированы обесточивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"Ночью враг совершил очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры", - отметил Кипер.
По его словам, в результате ударов в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж.
В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление в еще трех многоэтажных, также повреждено пустое складское помещение. К счастью, обошлось без пострадавших.
"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости", - добавил глава Одесской ОГА.
Он также подчеркнул, что на местах событий работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа осложнена постоянными воздушными тревогами.
Удар РФ по Украине 23 декабря
Напомним, в ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.
Так, утром вторника, 23 декабря, российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Под обстрелом была и Ровенская область.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".