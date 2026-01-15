UA

Росіяни атакували Київську область: пошкоджені приватні будинки

Ілюстративне фото: росіяни атакували дронами Київську область (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вранці 15 січня атакували дронами Київську область. У Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника та поліцію Київщини.

"Ворог знову атакував Київщину. Під ударами країни-терориста - мирні населені пункти, домівки звичайних людей, їхнє життя і спокій. Цієї ночі в Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - повідомив Бунечко.

За його словами, усім людям, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається необхідна допомога.

"Звертаюся до кожного жителя області: будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час атак обов’язково перебувайте в безпечних місцях", - закликав глава ОВА.

 

Фото: наслідки атаки РФ на Київську область 15 січня (t.me/kyivregionpolice)

За даними поліції, внаслідок ворожої атаки також пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

На місці події працюють працівники поліції та рятувальники.

Обстріл України 15 січня

Нагадаємо, в ніч на 15 січня російські війська атакували ряд регіонів України 82-ма реактивними "Шахедами", дронами "Італмас" та безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 13 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.

Зокрема, росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирській області.

У Києві під час атаки російських окупантів уламки впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Також під ранок вибухи пролунали у Львові - приблизно за 1000 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.

