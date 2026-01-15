Росіяни атакували Київську область: пошкоджені приватні будинки

"Ворог знову атакував Київщину. Під ударами країни-терориста - мирні населені пункти, домівки звичайних людей, їхнє життя і спокій. Цієї ночі в Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - повідомив Бунечко.

За його словами, усім людям, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається необхідна допомога.

"Звертаюся до кожного жителя області: будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час атак обов’язково перебувайте в безпечних місцях", - закликав глава ОВА.

Фото: наслідки атаки РФ на Київську область 15 січня (t.me/kyivregionpolice)

За даними поліції, внаслідок ворожої атаки також пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

На місці події працюють працівники поліції та рятувальники.