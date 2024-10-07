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Росіяни атакували "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області, є влучання

Фото: російський МіГ31-К (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 7 жовтня, близько 08:20 Російська Федерація атакувала Україну трьома "Кинджалами". Одна з ракет влучила в районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - пишуть Повітряні сили. 

Обстріл України 7 жовтня 

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували зліт літака МіГ-31К. Згодом стало відомо про швидкі цілі, які направлялися до Києва та Старокостянтинова. Незабаром у столиці пролунав вибух, а в КМДА повідомили про активізацію протиповітряної оборони.

У Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків в низці районів

  • Солом'янському районі - уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Зокрема ще один впав на території школи, а інші на відкритій території;
  • Голосіївському районі - уламок впав на дах автомобіля; 
  • Шевченківському районі - обломки впали на відкритій території. 

Також у ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну: 

  • балістичною ракетою Іскандер-М;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59;
  • ракетою невстановленого типу;
  • ударними БпЛА.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяПовітряні сили України