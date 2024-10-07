Росіяни атакували "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області, є влучання

Сьогодні, 7 жовтня, близько 08:20 Російська Федерація атакувала Україну трьома "Кинджалами". Одна з ракет влучила в районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - пишуть Повітряні сили.
Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували зліт літака МіГ-31К. Згодом стало відомо про швидкі цілі, які направлялися до Києва та Старокостянтинова. Незабаром у столиці пролунав вибух, а в КМДА повідомили про активізацію протиповітряної оборони.
У Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків в низці районів:
Також у ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну:
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.
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