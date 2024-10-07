Росіяни атакували "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області, є влучання

"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - пишуть Повітряні сили.

Обстріл України 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували зліт літака МіГ-31К. Згодом стало відомо про швидкі цілі, які направлялися до Києва та Старокостянтинова. Незабаром у столиці пролунав вибух, а в КМДА повідомили про активізацію протиповітряної оборони.

У Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків в низці районів:

Солом'янському районі - уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Зокрема ще один впав на території школи, а інші на відкритій території;

Голосіївському районі - уламок впав на дах автомобіля;

Шевченківському районі - обломки впали на відкритій території.

Також у ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну:

балістичною ракетою Іскандер-М;

керованою авіаційною ракетою Х-59;

ракетою невстановленого типу;

ударними БпЛА.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.