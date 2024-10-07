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Атака "Кинджалів" на Київ: все, що відомо про наслідки

Понеділок 07 жовтня 2024 09:50
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Атака "Кинджалів" на Київ: все, що відомо про наслідки Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 7 жовтня, Російська Федерація (РФ) вдалась до ракетної атаки на Київ. Попередньо, усі повітряні цілі були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як розповідає КМДА, попередньо, під час атаки ворожі носії МіГ-31К застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Наразі зафіксовано падіння уламків в низці районів, а саме:

  • Солом'янському районі - уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Один з уламків впав на території школи, а решта - переважно на відкритий території. Попередньо, без постраждалих;
  • Голосіївському районі - уламок пошкодив дах автомобіля. Також є падіння уламків на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих;
  • Шевченківському районі - падіння уламків на відкритій території. Без постраждалих.

"Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - пише КМДА.

За словами міського голови Віталія Кличка, у Солом'янському районі сталась пожежа.

"Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служи прямують", - написав він.

Пожежу ліквідовано

"Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає", - написав Кличко.

Також він додав, що уламки були виявлені біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків й у подвірʼї приватного будинку.

Зокрема у Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету.

Обстріл Києва

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про зліт літака МіГ-31К. Пізніше стало відомо про швидкісні цілі, що рухалися в напрямку Києва та Старокостянтинова. Незабаром у столиці прогримів вибух, а в КМДА повідомили про активізацію протиповітряної оборони.

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Атака "Кинджалів" на Київ: все, що відомо про наслідки
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