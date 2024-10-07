Росія атакувала Україну понад 80 ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та безпілотні літальні апарати.

Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ.

Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.

За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборону здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою було знищено дві ракети "Кинджал" над Київщиною та 32 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.

На Харківщині зафіксовано кілька влучань ворожих дронів, один із трьох "Кинджалів" вразив район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Також, у різних регіонах України втрачено 37 російських безпілотників, ймовірно, через активну роботу РЕБ.

Один безпілотник продовжує перебувати у повітрі, бойова робота триває. Інформація щодо подальших влучань уточнюється.