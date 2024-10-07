Україною шириться повітряна тривога, попереджають про "швидкісні цілі"
Сьогодні, 7 жовтня, в Україн оголосили повітряну тривогу. Попереджають про "швидкісні цілі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 08:31, повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Швидкісні цілі
Після оголошення тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт МіГ-31К російських терористів. Пізніше стало відомо про "швидкісні цілі" у напрямку Старокостянтинова та Києва.
У Києві працює ППО
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили про роботу протиповітряної оборони (ППО).
"Відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написала КМДА.
Російські обстріли
Протягом останнього часу, Російська Федерація (РФ) кожної ночі атакує Україну безпілотними літальними апаратами (БпЛА).
Цієї ночі, 7 жовтня, ворог здійснив четверту повітряну атаку на Київ з початку жовтня. На столицю дрони заходили хвилями та з різних напрямків, повітряну тривогу в місті оголошувалась тричі. Силами та засобами ППО було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА були успішно знищені.
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