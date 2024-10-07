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Россияне атаковали "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области, есть попадание

Фото: российский МиГ31-К (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 октября, около 08:20 Российская Федерация атаковала Украину тремя "Кинжалами". Одна из ракет попала в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - пишут Воздушные силы.

Новость дополняется...

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